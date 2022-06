Can, l'organico si allarga a 50: prima donna arbitro in Serie A e B

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si va definendo l'organico degli arbitri della Can che saranno a disposizione del designatore Gianluca Rocchi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei rientra in pista Federico La Penna, che lo scorso 9 maggio aveva finito di scontare la pena legata alla vicenda rimborsi, ma era stato estromesso dall'Aia dal prossimo campionato: la Corte Federale d'Appello ha ribaltato la situazione riabilitandolo. Ci sarò poi la novità della prima donna arbitro in Serie A e B: Maria Sole Ferrieri Caputi infatti è stata promossa dalla Serie C per dirigere nei massimi campionati. In totale i fischietti a disposizione di Rocchi saranno 50, uno in meno rispetto alla scorsa stagione.