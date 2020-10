Champions League, Lazio - Borussia ancora a porte chiuse: allo stadio solo 1000 invitati

"Finalmente Champions League". I tifosi della Lazio possono tornare ad urlarlo dopo 13 anni. Lo faranno però dalle proprie case, magari sul proprio divano con qualche amico (massimo in 6) o con la propria famiglia. La situazione Covid infatti impedisce alla tifoseria biancoceleste di colorare l'Olimpico per questo grande ritorno nell'Europa che conta. Non ci sarà la bolgia a supportare i ragazzi di Inzaghi che se la vedranno contro il Borsussia Dortmund di Haaland. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, allo stadio saranno presenti solo i 1000 spettatori invitati. Bisognerà ancora aspettare per ammirare di nuovo la Curva Nord piena che suona la carica e guida la squadra alla vittoria.

