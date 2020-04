Claudia Palombi si racconta: le consegne al ristorante e il sogno Lazio

In attesa di tornare a vestire la maglia della Lazio Women, Claudia Palombi, attaccante e sorella di Simone, bomber in prestito alla Cremonese, fa le consegne per il ristorante di famiglia. Insieme al fratello la calciatrice, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha infatti deciso di aprire il locale al centro di Tivoli. Il 'Mom', come mamma. Claudia non sta lavorando solamente adesso nel ristorante, bensì è un impegno che porta avanti nel corso dell'anno: "Tutti i giorni a pranzo. Poi la sera vado da Tivoli al campo Melli per allenarmi. Ma non lo vivo come un sacrificio". Dopo essersi espressa sulle difficoltà di riallestire il ristorante in vista della riapertura, per rispettare le nuove restrizioni, Palombi ha parlato della sua passione per il calcio e di quanto le manchi praticarlo in questo periodo: "Spero di possa riprendere, anche a settembre con tanti turni infrasettimanali, vorremmo chiudere la stagione e andare in Serie A". Infine, sull'orgoglio di vestire la maglia della Lazio dopo tanti anni trascorsi tra le fila della Res Roma: "È come aver realizzato un sogno. Quando ci hanno detto che avremmo giocato le nostre partite a Formello, quasi non ci credevo".

