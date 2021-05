Coppa Italia, al Mapei tornano i tifosi. Dall'app Mitiga al coprifuoco: ecco le regole

Atalanta e Juventus questa sera si giocheranno la finale di Coppa Italia, ma il 19 maggio verrà ricordato soprattutto per il ritorno dei tifosi allo stadio. Al Mapei di Reggio Emilia saranno 4.300 i supporters delle due squadre che potranno finalmente vedere un match dal vivo praticamente un anno e mezzo dopo l'ultima volta. Quella di questa sera sarà una vera e propria prova generale in vista dell'inizio degli Europei che prenderanno il via l'11 giugno e che vedranno le porte degli impianti aperte per il 25% della loro capienza.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la Lega e la Regione Emilia-Romagna hanno pensato a tutto nei minimi dettagli per far si che non si creino assembramenti e che vengano rispettate le norme anti - Covid. I cancelli saranno aperti dalle ore 19:00, due ore prima del fischio d'inizio, gli ingressi saranno 7 per far si che i tifosi possano entrare nella massima tranquillità. Oltre al biglietto per accedere bisognerà avere dei requisiti: mostrare un certificato di guarigione dal Covid, un attestato di vaccinazione o in alternativa un tampone negativo effettuato nelle 48 ore. Per questo è stata creata anche l'app Mitiga che permette di prenotare il tampone in un delle farmacie Federfarma e che carica il risultato direttamente su smartphone. Infine per chi assiste alla gara non ci sarà problema, con l'autocertificazione e il biglietto, nel tornare dopo il coprifuoco che da oggi è fissato alle 23:00. Insomma le prove generali sono finite, lo spettacolo può iniziare, finalmente.

