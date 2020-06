Coppa Italia, da Marchetti a Luperto: quando a vincere è un ex Pro Vercelli

RASSEGNA STAMPA - Il Napoli ha vinto il primo trofeo post Covid-19. Il club partenopeo ha superato la Juventus ai calci di rigore e ha fatto esplodere la gioia in città. Nella squadra di Gattuso c’e Anche Luperto che ha aggiornato anche una singolare classifica. Come riporta l’edizione odierna de La Stampa, il difensore ha aggiornato la statistica relativa agli ex giocatori della Pro Vercelli che hanno vinto la Coppa Italia. Se con lo Scudetto il club piemontese ha un feeling particolare, non può dirsi la stessa cosa della Coppa Italia. Prima di Sebastiano Luperto, l’ultimo ex vercellese a vincere il trofeo era stato Federico Marchetti nel 2013 quando con la sua Lazio superó la Roma in finale. Una gara storica decisa dalla rete di Lulic, ma anche dalle parate del portiere di Bassano del Grappa.