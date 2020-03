Coronavirus, a Formello dipendenti in telelavoro e negozi ufficiali chiusi

L'emergenza coronavirus chiama ad un periodo straordinario anche dalle parti di Formello. Allenamenti, almeno secondo ultime disposizione, programmati solo all'inizio della prossima settimana e sempre meno persone all'interno del centro sportivo. Solo personale amministrativo e dirigenziale all'interno delle mura, ma in organico molto ridotto come nuove disposizioni governative impongono. Presenti anche alcuni dipendenti e il reparto comunicativo tv e radio, mentre per l'ufficio marketing è stato disposto il telelavoro, riporta la rassegna stampa di Radiosei. I negozi ufficiali, sino a ieri regolarmente aperti, si vedono costretti ora, come ultima disposizione, a sospendere l'attività e adeguarsi alle ultime restrizioni.

