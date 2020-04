Coronavirus, la proposta "sudamericana" di Galliani per finire i campionati

Tra i sostenitori della ripresa dei campionati c'è anche Adriano Galliani. Secondo l'ex dirigente del Milan, se non si dovesse finire, ci sarebbe l'esplosione del sistema calcio. In ogni caso non sarà più come prima, ma ci sarà un calcio più povero, perché tutti subiranno il contraccolpo dell'emergenza Coronavirus. Come riporta la rassegna di Radiosei però, Galliani su una cosa non ha dubbi: "Bisogna tornare a giocare in condizioni di sicurezza. Lancio la mia proposta: il tempo c’è, si faccia per due anni come in Sudamerica, campionati nell’anno solare. Il campionato 2020-21 cominci nel febbraio 2021, stessa cosa per il 2022. Poi magari si tornerà all’antico".

LAZIO, ECCO IL PIANO PER LA RIPRESA

SERIE A, SCONTRO AGNELLI - LOTITO PER LA RIPRESA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE