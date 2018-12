Cosmi: "Acerbi è una vita che non riposa, ha grande forza mentale. È incredibile!"

L'ex allenatore di Perugia e Udinese, Serse Cosmi, analizza lo stato di forma dei difensori centrali italiani e nello specifico quello del laziale, Francesco Acerbi: "I difensori di solito sono quelli che non si cambiano. Danno affidabilità, personalità, sono i giocatori che garantiscono l’equilibrio e ti danno le maggiori certezze. Se mi stupisce Acerbi? Assolutamente no. E’ una vita che non riposa. E’ incredibile. ma credo abbia soprattutto una grande forza mentale che, forse, gli arriva anche da quel che ha passato a livello fisico", riporta la rassegna stampa di Radiosei.