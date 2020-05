Costacurta: "Lazio sfavorita dalla sosta. Roma? Non fallirà, ma rischia..."

RASSEGNA STAMPA - «La Lazio e l'Atalanta, al momento dell'interruzione, erano di gran lunga le squadre più in forma e, a prima vista, difficilmente ripartiranno con lo stesso brio. Però hanno grande entusiasmo. E possiedono le motivazioni più forti». A parlare così sulle pagine de L'Eco di Bergamo è Alessandro Costacurta. L'ex difensore ha parlato della ripresa del campionato e di come il calcio potrebbe cambiare. L'ex Milan non sarebbe contrario ai playoff, ma spera che il calcio possa ricominciare normalmente: «Basta che sia adottato un criterio meritocratico, rispettando la classifica acquisita. D'altra parte, piuttosto che il nulla di una mancata assegnazione dello scudetto, preferisco poche gare secche pur di finire la stagione». La pandemia ha cambiato la corsa al titolo e ha fermato la lanciatissima Lazio. La Juventus, secondo l'ex stopper, torna ad avere i favori del pronostico: «La Juventus torna ad essere la favorita, come forse non era quando la pandemia ha fermato la corsa della Lazio. Anche perché i calciatori della Juve sono quelli con la maggiore abitudine a queste gare decisive. L'esperienza e la capacità di gestirsi possono diventare un fattore determinante». La situazione, invece, si complicherebbe in caso di mancata ripresa. Molte società rischiano di scomparire tra quelle più in difficoltà dal punto di vista economico sembra esserci la Roma. Secondo Billy, però, i giallorossi rischiano solo un grande ridimensionamento: «Non credo che la Roma possa fallire. Si tratta di una società che ha in organico calciatori di valore. Basterebbe cederli. Un ridimensionamento però, sì. E non solo la Roma».

