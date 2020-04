Crespo: "Lazio e Atalanta le vere sorprese, ma le altre..."

RASSEGNA STAMPA - Il coronavirus continua a fermare il mondo del calcio. Governo e istituzioni sono al lavoro per provare a far ripartire il pallone e cercare di salvare la stagione. In questo periodo di stop c'è chi guarda da lontano il tutto e commenta quanto fatto fino alla prima settimana di marzo. Stiamo parlando di Hernan Crespo che in Italia si è affermato vestendo le maglie di Parma, Lazio, Inter e Milan. L'ex attaccante argentino si è raccontato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport parlando del campionato in corso: "Mi piacciono moltissimo la Lazio e l'Atalanta che sono le vere sorprese. Squadre che godono di un vantaggio sulle altre: da tanto tempo c'è sempre la stessa mano tecnica, Inzaghi e Gasperini hanno avuto tempo di costruire e adesso raccolgono i frutti. Ovviamente sia la Lazio che l'Atalanta godono del momento di stasi delle altre".

