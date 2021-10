Dazn, in aumento gli sponsor e l’audience: rassicurati i club

RASEGNA STAMPA – Si è svolta ieri la riunione in videoconferenza della Lega Serie A con la partecipazione di Dazn. I punti all’ordine del giorno hanno toccato diversi temi, tra cui le problematiche relative alla piattaforma streaming. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Stefano Sala Ad di Publitalia, ha rassicurato i club che gli sponsor sono in aumento e che i dati audience sono positivi. Inoltre, è stato annunciato durante la riunione che sono stati fatti degli investimenti per ottimizzare lo streaming affinché i disservizi riscontrati durante queste prime giornate possano definitivamente essere superati. Resta in sospeso la questione relativa alla trasmissione delle gare di campionato sul digitale terrestre.

