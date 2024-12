Dele-Bashiru, alla scoperta del fratello: ha 25 anni e gioca al Watford

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - C'è un altro Dele-Bashiru, non solo Fisayo. Si chiama Tom, ha 25 anni ed è il regista del Watford, in Inghilterra. Ha 2 anni in più del Dele-Bashiru della Lazio e per lui è sempre stata una fonte d'ispirazione. Come riporta il Corriere dello Sport, anche Tom come Fisayo è scuola Manchester City, poi nel Watford sta trovando la sua maturità e si sta facendo notare. Il prezzo del cartellino è in crescita, anche se ora è fuori per infortunio. Una fonte d'ispirazione per il fratello minore, come dichiarato recentemente dallo stesso dieci della Nigeria: "Quando ero piccolo, lui era la mia motivazione più grande. Stava andando così bene mentre io ero in difficoltà, specialmente durante il mio periodo al Manchester City. Vederlo crescere mi ha spinto a migliorare".