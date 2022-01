DIRETTA - Calciomercato Lazio, Casale resta in pole per la difesa. Ma il Milan...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio lavora affinché si sblocchi la situazione legata a Vedat Muriqi, la sua cessione al Cska Mosca permetterebbe al mercato biancoceleste di smuoversi e di andare a cercare un sostituto del kosovaro come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei: tra i candidati torna di moda il nome di Gianluca Lapadula, anche se quello di Jonathan Burkardt resta il profilo preferito nonostante sia praticamente impossibile per gennaio. In difesa la partenza di Muriqi permetterà di certo di tesserare Kamenovic, mentre in entrata è sfida con il Milan per Nicolò Casale: il Verona lo valuta almeno 10 milioni di euro, l'interessamento dei rossoneri non è ancora così concreto ma di certo complica una situazione che probabilmente dovrebbe anche contemplare l'addio di Manuel Lazzari. Casale resta comunque il nome più gradito da Sarri per le retrovie, insieme a quello di Parisi dell'Empoli.