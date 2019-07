DIRETTA - Calciomercato Lazio, dopo Vavro ora è il turno di Jony

Lazzari, Vavro e subito dopo Jony. È la tripletta che la Lazio vuole piazzare in apertura di questa sessione di mercato. Tre giocatori diversi per tre ruoli cruciali al modulo di Inzaghi (in mezzo c'è anche l'innesto a zero Adekanye). Lo spagnolo è l'indiziato numero uno come prossimo colpo di Tare, ha una clausola per liberarsi dal Malaga, la Lazio la sfrutterà tutta anche perché mancano davvero pochi dettagli. In difesa i rinforzi non sono finiti: nel mirino c'è Hinteregger dell'Augsburg, ha una valutazione tra i 15 e i 18 milioni, sperava nel riscatto dell'Eintracht Francoforte (dove ha giocato da gennaio a maggio), ma i due club non hanno trovato l'intesa. Altra versione di acquisto è quella legata al centrocampo, dipendente fortemente dal futuro di Milinkovic. Le pedine alterative sono già sul taccuino del diesse e portano rispettivamente a Yazici e a Szoboszlai, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Il 22enne mancino turco è uno dei gioielli del Fenerbahçe con una valutazione sui 20 milioni di euro. Discorso diverso per l'ungherese Szoboszlai del Salisburgo (classe 2000), che ha attirato su di sè l'interesse di grandi club (vedi l'Arsenal). Attenzione, infine, a un innesto di copertura a metà campo, soprattutto se Badelj troverà nuova sistemazione.