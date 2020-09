Djavan Anderson, un jolly per Inzaghi: il calciatore della Lazio nei radar della Jamaica

Ha approfittato dell’emergenza infortuni dell’ultima parte di stagione per mettersi in mostra e dimostrare il suo valore a Inzaghi. Ora il mister sa quello che Djavan Anderson può dare alla squadra. L’olandese ha saputo farsi apprezzare in particolar modo per la sua duttilità in varie zone del campo. Nello scorso campionato è sceso in campo contro Fiorentina, Torino, Milan, Udinese, Juventus e Verona. Djavan può giocare su entrambe le corsie di centrocampo e anche come mezz’ala.

INTERESSE DELLA NAZIONALE GIAMAICANA – La crescita di Djavan è stata notata anche oltre oceano. L’emittente Radio Jamaica Sports ha reso noto l’interesse del Reggae Boyz per il calciatore della Lazio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Nazionale caraibica vorrebbe far giocare il centrocampista sfruttando il fatto che suo padre è nato proprio in Giamaica. Djavan Anderson avrebbe confermato i contatti con la Federcalcio locale e starebbe cercando di ottenere il doppio passaporto.

