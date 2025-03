Europa League, possibile finale Lazio - Roma? Ecco cosa dice l'algoritmo

RASSEGNA STAMPA - Nel mondo di oggi il digitale è entrato all'interno di ogni ambito, anche in quello delle previsioni. Ogni tanto è giusto credere nelle profezie digitali, ma nel calcio servirebbe Nostradamus più che Predictor. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, in passato l'algoritmo di Opta ha avuto spesso ragione e se ce l'avesse di nuovo quest'anno non avremo problemi di Ranking.

Infatti, secondo l'algoritmo l’Italia porterà tutte le sue quattro squadre in semifinale, con tre inglesi (Liverpool, Arsenal e Chelsea), due spagnole (Barça e Betis), una tedesca (l’Eintracht), una francese (il Lione) e una polacca (Jagiellonia) a completare il quadro. L'Italiana più quotata secondo lo strumento è senza dubbio la Lazio: Baroni ha il 90,1% di approdare ai quarti, il 64,9% di superarli e addirittura il 41% di centrare la finale di Bilbao. Con ancora 16 avversarie in corsa per il titolo, i biancocelesti per l’algoritmo hanno circa una chance su quattro (24,1%) di sollevare il trofeo. Tra i club impegnati nelle tre coppe europee, solamente il Liverpool in Champions e il Chelsea in Conference hanno numeri più alti di successo in finale.

Dov'è l'inganno? Dietro l'angolo. Sempre secondo l'algoritmo, la finale più quotata in Europa League sarebbe infatti Lazio - Roma, il derby della capitale. Gli uomini di Ranieri vengono dati per favoriti in questo turno, nel prossimo (contro Rangers o Fenerbahçe) e anche in semifinale con una tra Lione, Steaua, Real Sociedad e Manchester United. È solo un algoritmo, sarà il campo a parlare.