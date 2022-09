Europa League, quanti soldi incasserà la Lazio? I premi partita

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Manca poco alla prima sfida di Lazio - Feyenoord: i biancocelesti tornano in Europa e sono determinati ad andare avanti nel torneo per prendersi le soddisfazioni che meritano, ovviamente pensando anche ai sostanziosi incassi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio si è garantita già 3,6 milioni di euro con la qualificazione al girone, più la quota di coefficiente calcolata in base al ranking per un totale di 3,8 milioni (è al quarto posto della speciale classifica). Per quanto riguarda i premi partita, l'attuale edizione garantisce 630mila euro a vittoria e 210mila a pareggio. La scorsa edizione ha portato nelle casse di Lotito ben 15 milioni di euro.