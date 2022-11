Feyenoord - Lazio, olandesi a riposo da una settimana e il De Kuip...

Salernitana da dimenticare. Mancano poco più di 24 ore alla gara tra Feyenoord e Lazio, in programma giovedì 3 novembre alle 18.45, che sarà decisiva per il passaggio del turno per entrambe le squadre. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei gli olandesi non giocano un match proprio dall'ultimo di Europa League, perso nel finale contro lo Sturm Graz.

La Federcalcio olandese ha infatti deciso di rinviare le gare del Feyenoord e dell'Ajax di campionato così da permettere ai due club di prepararsi al meglio per l'Europa. La squadra allenata da Slot ha avuto quindi una settimana intera per prepararsi e dalla sua avrà anche un De Kuip gremito in ogni ordine di posto. La società ha infatti rimesso in vendita circa 2.000 biglietti, quelli che non sono stati acquistati dai tifosi della Lazio che seguiranno la squadra in 620.