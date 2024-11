FIGC, Gravina: "Prepararsi al cambiamento. Le Leghe saranno autonome..."

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport nella quale ha parlato della sua futura ricandidatura per la carica che ricopre. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Scioglierò la riserva tra qualche giorno, ma non deciderò da solo. Con le componenti del calcio italiano. Un federatore non può autocandidarsi, se non verifica il consenso attorno alla sua capacità di rappresentare una guida per il movimento. C'è da prepararsi a cambimento diventando al tempo stesso più autonomi e più responsabili. Vuol dire per esempio che l’autonomia delle Leghe nell’organizzare i campionati diventa piena e non più demandata dalla Figc. Ogni Lega potrà inserire playoff e playout senza dover dare conto alle altre Leghe e alla Federazione".