Fiorentina - Lazio, un'assenza e due ritorni: le scelte di Iachini

La corsa a un posto Champions riparte sabato. Alle 15 il primo atto è Spezia - Napoli, ma soprattutto alle 20.45 l'attenzione sarà rivolta su Fiorentina - Lazio. Inzaghi cerca punti preziosi per la sua rimonta, mentre l'obiettivo di Iachini è tagliare al più presto il traguardo della salvezza. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei il tecnico viola rilancerà dal 1' Martinez Quarta e Castrovilli. Il centrocampista prenderà il posto di Pulgar, mentre per quanto riguarda la difesa le ipotesi sono due: la più accreditata prevede un turno di riposo per Pezzella, la seconda il dirottamento di Caceres sull'out di destra al posto di Venuti con Martinez Quarta nel terzetto arretrato. Biraghi confermato a sinistra anche a causa della squalifica di Igor. Davanti recuperato Ribery che affiancherà Vlahovic.

