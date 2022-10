"HalloClean", l'iniziativa della Fondazione Lazio per l'ambiente: i dettagli

Fonte: Fabrizio Parascani

Lunedì 31 ottobre appuntamento a Villa Borghese, per trascorrere un momento all'insegna dello sport e della sensibilità ambientale organizzato dalla Fondazione S.S.Lazio 1900, insieme a S.S.Lazio Plogging, Stop Plastica e Retake Roma. Si tratta di un'iniziativa aperta a tutti (e realizzata grazie al contributo economico dell'Assemblea Capitolina), che vuole promuovere una giornata sull'uso degli oggetti plastic free. Come riporta la rassegna odierna di Radiosei, la Presidente Gabriella Bascelli ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Crediamo fortemente al connubio tra sport e cura dell'ambiente. Assieme alla Lazio Plogging siamo impegnati sin dalla loro nascita in tante iniziative, a partire dalla pulizia di Piazza della Liberta. Crediamo che la cura del benessere psicofisico tramite lo sport, possa essere estesa a qualcosa di più grande di noi come la salute delle città che viviamo”.

