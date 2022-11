Immobile, tra la rabbia e lo sconforto: a Torino la Lazio giocherà per lui

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta ad affrontare l’ultima giornata di questa prima parte di campionato, stasera alle 20:45 farà visita alla Juventus. Sarà una sfida molto intensa e importante, la posta in palio è alta e nessuna delle due ha intenzione di stare a guardare. I biancocelesti si sono guadagnati un secondo posto preziosissimo, gli consentirebbe di chiudere in tranquillità l’anno con la fiducia giusta per ricominciare al meglio quello prossimo. Posizione conquistata lavorando duro, attraversando momenti difficili nei quali è stata trovata la forza per insistere e combattere ancora. E dovrà essere cosi anche questa volta dopo la notizia più brutta che squadra e tifosi potessero ricevere: il forfait di Ciro Immobile. L’attaccante si era fermato nella gara con l’Udinese a causa di un infortunio alla coscia sinistra, notizia che aveva lasciato tutti in apprensione in vista anche delle gare che avrebbe saltato e che sarebbero state determinanti per la stagione. Il capitano però, non si è lasciato travolgere dallo sconforto, la voglia di esserci e la sua determinazione lo hanno portato a rientrare col Monza disputando qualche minuto sul finale. Momento attesissimo da parte di tutto l’ambiente, ma il bomber non ha fatto in tempo a goderselo che è arrivata la batosta: altro stop a causa di un affaticamento, questa volta alla coscia destra. Cosi come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, non si tratta di una ricaduta, ma di un nuovo edema sotto una cicatrice di un vecchio infortunio, con molta probabilità riconducibile a quello subito quando era con la Nazionale. In attesa di capire, tra quarantott’ore nuovi esami, le sue condizioni, lo staff medico ha preferito fermarlo in via precauzionale. King Ciro non è partito alla volta di Torino, l’unico modo per dare supporto ai suoi compagni sarà guardarli dal divano di casa. Giocheranno anche per lui. È avvilito, il suo ultimo post su Instagram ne è stata la testimonianza. Una notizia che nessuno si sarebbe mai voluto sentir dire, di nuovo. Tornerà nel 2023.

