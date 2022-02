Inter, Benitez su Inzaghi: "Aveva le idee chiare già alla Lazio"

Nella settimana di Inter-Liverpool, parla Rafa Benitez. Il mister, doppio ex della sfida e che sicuramente ha lasciato i migliori ricordi ad Anfield, ha analizzato quello che sarà il doppio confronto tra i nerazzurri e i Reds valido per gli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico spagnolo si è concentrato in particolare su Inzaghi e sul suo passaggio dalla Lazio all'Inter. Queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Inzaghi mi piace molto, idee chiare e ricerca del gioco. Succedeva alla Lazio e succede ora all'Inter. Ha trovato la giusta armonia nel gruppo e sta ottenendo risultati".