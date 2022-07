Inter, Inzaghi: "Spero che un mio attaccante vinca la Scarpa d'Oro come Immobile"

RASSEGNA STAMPA - La preparazione estiva sta iniziando per molte squadre di Serie A. La Lazio è arrivata ieri ad Auronzo di Cadore, mentre l'Inter si ritroverà oggi al centro sportivo di Appiano Gentile. Inzaghi si è detto carico per la sua seconda stagione sulla panchina nerazzurra. Nel giorno zero, il tecnico piacentito ha presentato così il suo secondo capitolo ricordando anche i suoi tempi in biancoceleste. Queste le sue parole riportate dalla rassegna di Radiosei: "Lukaku ci porterà tantissimi gol. A me piace che le mie squadre segnino: alla Lazio ho avuto il miglior attacco del campionato e poi l’anno dopo pure Immobile Scarpa d’Oro. Ora spero che uno dei miei quattro attaccanti tra un anno possa vincere la Scarpa d’Oro...".