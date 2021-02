Inter - Lazio, Lazzari è pronto alla notte speciale: ecco perché

Nei big match è sempre decisivo, con la sua velocità, e a San Siro cercherà di ripetersi. Manuel Lazzari non si è ancora fermato da settimana scorsa, dove all'Olimpico contro il Cagliari ha corso tanto, con Inzaghi che gli ha consigliato più volte l'uno contro uno. "Puntalo", si è sentito urlare più volte dalla panchina. Il mister conosce le potenzialità dell'esterno (migliorato notevolmente anche in fase difensiva) e per questo lo sprona di continuo. A Milano il binario di destra sarà già occupato, ma l'ex Spal sicuramente non si farà intimorire e andrà forte come un treno.

PARTITA SPECIALE - Oltre a essere importante per la classifica laziale, la partita contro gli amici nerazzurri alla Scala del calcio, sarà un tuffo nel passato per Lazzari. Come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, l'esterno da bambino tifava per il Milan e quindi sente particolarmente la sfida con l'Inter. Inoltre contro il Biscione ha giocato una delle primissime partite in Serie A. Allontanarsi dalla linea gialla, Manuel Lazzari è in arrivo.

