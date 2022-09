Italia - Inghilterra, spettacolo a San Siro: ecco chi intonerà gli inni

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È tutto pronto a San Siro per la sfida di questa sera tra Italia e Inghilterra, valida per la sesta giornata di Nations League. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45, c’è attesa di vedere le due squadre affrontarsi a distanza di un anno e più dal trionfo degli azzurri a Wembley. Entrambe le nazionali sono alle prese con delle problematiche che finora hanno condizionato i loro risultati, stasera vorranno far bene e sicuramente daranno spettacolo in campo. Non solo loro però. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, prima del fischio d’inizio il Meazza accoglierà la soprano italo-inglese Carly Paoli che intonerà gli inni di entrambe le nazioni.

