Italia - Turchia, i bookmaker puntano tutto su Immobile: le quote

Solo poche ore separano l'Italia dal debutto ad Euro2020. Gli azzurri di Mancini questa sera sfideranno la Turchia che insieme a Galles e Svizzera compone il Girone A. Chi è atteso come protagonista della serata? Ovviamente Ciro Immobile. I bookmaker puntano sul bomber della Lazio: l' Over 2.5 con l'attaccante a timbrare il cartellino è infatti, come riportano gli esperti di Stanleybet.it, il risultato più probabile, quotato a 3. L'Italia arriva da otto vittorie consecutive e 11 reti siglate nelle ultime due gare.

