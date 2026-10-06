Italia-Turchia, le pagelle dei quotidiani: tutti promossi. Ma Frattesi...
RASSEGNA STAMPA - L'Italia vince ancora. Battuta la Turchia per la seconda volta dopo il primo successo di Bursa. Gli azzurri piegano la squadra di Montella per 3-1 grazie ai gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. I quotidiani promuovono tutte le scelte del ct Mancini: i voti sono tutti positivi. Nessun giudizio invece per Frattesi, subentrato poco prima del novantesimo. Di seguito le pagelle.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Donnarumma 7; Di Lorenzo 6,5 (57' Kayode 6), Mancini 6, Bastoni 6,5, Ruggeri 6 (57' Calafiori 7); Barella 6,5 (70' Tonali 6), Romano 6,5, Doumbia 7; Vergara 7,5 (84' Frattesi sv), Scamacca 6,5 (57' P. Esposito 7), Maldini 6. Ct: Mancini 7.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Donnarumma 7; Di Lorenzo 6 (57' Kayode 6,5), Mancini 6, Bastoni 6,5, Ruggeri 6 (57' Calafiori 7); Barella 6,5 (70' Tonali 6), Romano 6,5, Doumbia 7; Vergara 7 (84' Frattesi sv), Scamacca 6,5 (57' P. Esposito 7), Maldini 6. Ct: Mancini 7.
IL MESSAGGERO - Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 6 (57' Kayode 5,5), Mancini 6, Bastoni 6, Ruggeri 6 (57' Calafiori 6,5); Barella 6,5 (70' Tonali 6), Romano 6,5, Doumbia 7; Vergara 6,5 (84' Frattesi sv), Scamacca 6,5 (57' P. Esposito 6,5), Maldini 5,5. Ct: Mancini 6,5.