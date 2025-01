Juve, Motta barcolla e il club sonda un ex Lazio per sostituirlo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tempi duri per la Juventus che sotto la guida di Thiago Motta non riesce a rendere come tutti si aspettavano. Le aspettative sono state deluse e i troppi pareggi pesano come macigni, sono 13 in 22 giornate di campionato a cui si aggiungono anche i 3 nelle ultime quattro gare di Champions League. L’ex allenatore del Bologna ha blindato la qualificazione, ma non la panchina che inizia a vacillare e si sono diffuse voci relative a un sondaggio con Igo Tudor, libero dopo l’esonero dalla Lazio. Il croato, riporta il Corriere dello Sport, è stato avvistato col suo staff al Maradona in occasione della sfida col Napoli. Sarebbe un possibile candidato qualora Motta crollasse.

