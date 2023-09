Juve, Pogba: la strategia difensiva del francese dopo la positività al doping

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Silenzio assoluto. Così ha deciso di agire Paul Pogba dopo la positività al testosterone che ha portato il Tribunale Antidoping a sospenderlo. Il calciatore della Juventus ha ora tempo fino alla mezzanotte di oggi per richiedere le controanalisi ma c'è anche una possibilità concreta che il francese non avanzi questa richiesta e che dia le sue spiegazioni direttamente in tribunale.

Come riportato dal Corriere dello Sport la linea difensiva del giocatore si baserà sulla non intenzionalità dell'assunzione della sostanza incriminata. Il massimo della sanzione in cui può incappare Pogba sono quattro anni che vorrebbe dire senza ombra di dubbio fine della carriera. Non solo, nel caso in cui la positività venisse confermata la Juventus potrebbe decidere di interrompere il pagamento dello stipendio e anche di rescindere il contratto.