Juve, quante assenze verso la Lazio: Thiago Motta pensa a un piano B

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Alla ripresa del campionato, dopo la sosta per le nazionali, la Juventus ospiterà in casa la Lazio di Baroni. Si tratta di una sfida ad alta quota, con entrambe le squadre a quota 13 punti in 7 partite. Ci sono tante assenze tra le fila dei bianconeri che Thiago Motta dovrà gestire, e non solo per infortunio: oltre a Bremer, Nico Gonzalez e forse Koopmeiners (dolore al costato), non ci sarà nemmeno Conceiçao, squalificato.

Per questo il tecnico sta iniziando a pensare a un piano B per affrontare al meglio i biancocelesti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per sostituire l'eventuale forfait di Koopmeiners, dietro Vlahovic è pronto a muoversi Yildiz. Sulle fasce, invece, spazio a Mbangula, attualmente con l'Under 21 del Belgio, e Weah, che sta recuperando dal problema alla caviglia degli ultimi giorni. Lo spartito comunque rimarrà sempre lo stesso: dominare il gioco per attaccare dall'inizio alla fine della partita.