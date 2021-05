Juventus, ecco Allegri: i retroscena e i no a Real e Inter

Massimiliano Allegri è pronto a tornare sulla panchina della Juventus. Dopo due anni fermo, il tecnico livornese torna alla guida dei bianconeri. Accordo formalizzato e annuncio previsto nelle prossime ore. La Vecchia Signora è andata sul sicuro e, dopo l'addio a Paratici, ha voluro riportare il tecnico a Torino. Grande dispiacere per Pirlo, ma davanti a un big come Allegri è difficile dire di no. Anche perché i piemontesi hanno avuto tanta concorrenza. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, tante squadre hanno avvicinato Max. Il Napoli si è mosso per portarlo in Campania, ma la mancata qualificazione in Champions ha stoppato il discorso già avviato. Anche il Real lo voleva sulla sua panchina al posto di Zidane, ma il divorzio con il francese è stato più lungo del previsto. L'Inter, poi, pensava di proseguire con Conte che però si è tirato indietro davanti all'austerity presentata da Zhang. Marotta ha contattato Allegri voglioso di vincere anche in nerazzurro dopo Milan e Juventus, ma spaventato dalla situazione societaria dei meneghini. I bianconeri hanno accelerato e chiuso. Marotta, dopo i no di Conte e Allegri, ha ricevuto anche i dubbi di Sarri (contattato informalmente) e così ha accelerato su Simone Inzaghi, quarta e ultima scelta, che ha accettato nonostante fosse in parola con la Lazio.