La Lazio e la gestione del risultato: infallibile dalle situazioni di vantaggio

La Lazio è sempre più matura e lo dimostra sul campo. La squadra di Inzaghi ha acquisito sicurezza e mentalità nel corso degli anni che l'hanno portata nelle zone alte della classifica di Serie A. Nonostante l'avvio di stagione un po' altalenante, i biancocelesti sono comunque lì, a -3 dal quarto posto e a -9 dalla vetta. Il campionato è lungo e tutto è ancora possibile. La Lazio ha fatto meglio in trasferta che tra le mura amiche dell'Olimpico. Quella contro lo Spezia è la terza gara vinta fuori casa, dopo Crotone e Torino. Striscia che nel 2020 Immobile e compagni non avevano fatto ancora registrare. A sottolineare la maturità del gruppo c'è anche il dato sulla gestione del risultato. Come riporta la rassegna di Radiosei, quando è andata in vantaggio, sin qui 5 volte, la Lazio non si è mai fatta rimontare e ha portato a casa sempre la vittoria.

LAZIO - BRUGES, CORREA PROVA A STRINGERE I DENTI

CHAMPIONS LEAGUE, LA LAZIO SI QUALIFICA SE...

TORNA ALLA HOME