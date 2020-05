La Spagna verso la riapertura degli stadi ai tifosi: a settembre il 30% dei posti

In un primo tempo era stato dato per certo che le partite, alla ripresa dei campionati, sarebbero state disputate rigorosamente a porte chiuse per lo meno fino al 2021. I nuovi dati e l'evoluzione positiva della pandemia di Covid-19, riporta la rassegna stampa di Radiosei, avrebbero aperto qualche spiraglio su una possibile riapertura anticipata degli stadi spagnoli. Qualsiasi discorso al momento appare prematuro, poiché toccherà fare i conti con i dati aggiornati e le conseguenti decisioni del Ministero della Salute. Inizia a circolare, tuttavia, sempre con più insistenza, la voce secondo cui, tra fine settembre e inizio ottobre, almeno una porzione degli stadi, circa il 30% della capienza totale, potrebbe essere riaperta ai tifosi. Verrebbe garantito comunque il rispetto delle distanze di sicurezza e una disinfezione accurata delle installazioni. Non farebbe felici tutti gli appassionati, ma sarebbe un primo (ma importante) passo.

