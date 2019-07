Lazio, a breve anche Lazzari sarà ufficiale: la situazione

Adekanye è già ufficiale, Vavro oggi svolge le fisiche mediche, per Lazzari manca poco, anzi pochissimo. Lunedì Lotito e Mattioli hanno definito l'operazione in Lega, 9 milioni più Murgia. C'è stata la stretta di mano a sancire la fumata bianca, per aprire le porte biancocelesti a Lazzari. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei per il comunicato ufficiale si attende l'accordo tra Murgia e la Spal sul contratto. Lazzari sarà a Roma la prossima settimana e agli ordini di Inzaghi ad Auronzo.

JONY - Anche per Jony è praticamente fatta. Dalla Spagna trapela che Lazio e Malaga stanno completando l'iter burocratico. L'attenzione del calciatore è stata rapita dalla nascita della secondogenita Daniela. Gli auguri sono arrivati anche dai nuovi tifosi biancocelesti.

