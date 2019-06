Lazio, ad agosto tre test internazionali per preparare la nuova stagione

Auronzo di Cadore, poi un agosto di fuoco. Il 2 è già stata ufficializzata l’amichevole oltremanica contro il Bournemouth, ma prima della partenza per la Germania (prevista per il 4) al vaglio c’è la possibilità di un altro test. Ancora un club di Premier League o una squadra francese le possibilità per i biancocelesti. Che – come riporta la rassegna stampa di Radiosei – dopo la chiusura il 9 agosto della seconda parte del ritiro a Marienfeld voleranno in Spagna per l’ultimo test internazionale prima del rientro a Roma. Importante sarà capire anche la data della Supercoppa: il 17-18 agosto se in Italia, il 23 dicembre in Arabia Saudita. Il raduno scatterà la prima settimana di luglio con le prime sgambate e i test all’Isokinetic tra l’8 e il 9. Dal 12 e al 27 poi la squadra si sposterà sotto le Tre Cime di Lavaredo. Qui le prime due amichevoli contro squadre locali e anche la presentazione della maglia away. La cittadina di Auronzo già si prepara.

