Lazio, all'Olimpico arriva il Como: i numeri della sfida

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Derby alle spalle, è ora di pensare al Como, che nella serata di oggi 10 gennaio arriva all'Olimpico. Non sono tanti gli incontri tra le due squadre: come riporta il Corriere dello Sport, in questo secolo Lazio e Como si sono infatti affrontate appena tre volte e in tutte le occasioni si è arrivati a una vittoria biancoceleste. Se si considerano però tutte le sfide, i capitolini non hanno mai battuto i lariani per quattro volte di fila.

Parlando delle gare casalinghe contro il Como, la Lazio ne ha vinte 6 su 8 (1 pareggio e 1 sconfitta) e non resta a secco di successi per tre match interni consecutivi di Serie A dal periodo tra gennaio e marzo 2024 (1 pareggio, 3 sconfitte) con Maurizio Sarri in panchina.

La Lazio dovrà migliorare il dato dei gol subiti nel primo quarto d'ora di gioco: ne ha presi 7, solo il Verona ha fatto peggio (8). In quel parziale, però, il Como ha realizzato solamente una rete.