Lazio, allarme Zaccagni: è a rischio per il Cagliari. Le ultime

RASSEGNA STAMPA - La Lazio rischia di volare a Cagliari senza il suo capitano. Zaccagni è in dubbio: venerdì è stato fermato dall'influenza, ieri non si è allenato. Il verdetto finale è rinviato alla rifinitura di questa mattina, quando si deciderà se potrà fare un tentativo o meno. Il numero 10 biancoceleste aveva saltato la trasferta europea di Braga per squalifica. Lo stop gli serviva proprio per recuperare energie, invece non si è mai allenato, come riportato da Il Corriere dello Sport. Rimangono in preallarme Noslin e Pedro in caso di forfait.