Lazio, Altobelli: "Ecco perché Romagnoli farebbe al caso di Sarri"

RASSEGNA STAMPA - La Lazio e Alessio Romagnoli, questa è la musica che continua a suonare dalle parti di Formello negli ultimi mesi. Per chiudere la trattativa è molto difficile, tutto appare legato alla questione Francesco Acerbi. A commentare la situazione è Alessandro Altobelli che come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si ha spiegato perché la Lazio sarebbe il posto giusto per Romagnoli. Questa la motivazione del campione del mondo con l'Italia nel 1982: «Sarri ha bisogno di difensori, a lui serve ritrovare fiducia: se si farà, il matrimonio funzionerà».