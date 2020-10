Lazio, anche Muriqi in lista per l'Inter: ecco il motivo

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si avvicina al match contro l'Inter. I biancocelesti, dopo il ko con l'Atalanta, non possono fallire un'altra gara. Inzaghi sarà chiamato a fare delle scelte vista l'emergenza infortuni che ha colpito la difesa. Il mister piacentino, però, potrà contare su Mohamed Fares, diventato ufficialmente un calciatore biancoceleste. L'algerino non dovrebbe essere l'unica novità visto che anche Vedat Muriqi dovrebbe essere inserito nella lista dei 25. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, la punta kosovara dovrebbe far parte dei 17 over 22 inseriti dal tecnico delle aquile per la sfida di domani con l'Inter. Il giocatore, tuttavia, non sarà utilizzabile a causa dell'infortunio muscolare procuratosi con il Fenerbahce. La decisione di inserirlo in lista deriva dal fatto che il centravanti deve scontare una squalifica rimediata nell'ultima giornata del campionato turco. Così facendo, la Lazio poi sarebbe libera di utilizzarlo contro la Sampdoria, sperando che dopo la sosta per le Nazionali Vedat abbia smaltito i problemi fisici. Superato il coronavirus, il Pirata spera di farsi apprezzare dai nuovi compagni e tifosi che non vedono l'ora di vederlo all'opera con l'aquila sul petto.