Lazio, ancora attesa per Marusic: oggi previsto un altro tampone

Comincia un'altra settimana di lavoro in casa Lazio, con un occhio però anche a chi non è ancora a disposizione di Sarri. Per Immobile bisognerà valutare condizioni fisiche e tempi di rientro, mentre si attendono notizie da Adam Marusic: il montenegrino è risultato positivo al Covid durante l'impegno con la sua nazionale e non è ancora rientrato a Roma, sta aspettando un esito negativo del tampone. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, oggi Marusic si sottoporrà a un altro test per capire la sua situazione, nella speranza che finalmente il giocatore si sia negativizzato e possa pensare di rientrare in organico.