Lazio - Atalanta: dal 2016 le due squadre hanno totalizzato gli stessi punti in Serie A

Lazio a Atalanta, una sfida che da anni ormai regala emozioni e una valanga di gol. Questa sera la squadra di Inzaghi e quella di Gasperini si sfideranno all'Olimpico nel recupero della prima giornata di campionato nel match in programma alle 20:45. Un confronto che mantiene intatto il suo fascino nel tempo e una gara che ha sempre un significato profondo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei sono quattro anni esatti che le due squadre si inseguono, danno spettacolo e si rincorrono eppure i punti messi a segno in questo lungo arco di tempo sono esattamente gli stessi: 279 a testa, 282 se si considerano anche i primi tre conquistati da entrambe in questa stagione. L'Atalanta ha raggiunto la Champions un anno prima e nuovamente si è piazzata al terzo posto, scippato proprio alla Lazio nella passata stagione.

INTRECCI - Eppure in passato tra i due club c'era stato anche un intreccio di mercato che riguardava il gioiello di Percassi; il Papu Gomez fu ad un passo dal vestire la maglia biancoceleste nell'anno in cui Felipe Anderson si trasferì in Inghilterra. Poi Lotito decise di puntare su Correa, più giovane e anche con più prospettiva di vendita futura.

ALLENATORI - Gasperini e Inzaghi sono gli allenatori più longevi della Serie A: entrambi lavorano con le rispettive squadre da quattro anni, un tempo lunghissimo e che ha permesso ai biancoclesti e ai nerazzurri di costruire un gruppo solido ormai abituato a lavorare insieme. Gasp prese il posto di Reja, Inzaghi quello di Bielsa mai effettivamente arrivato nella Capitale dopo l'addio di Pioli.

NUMERI - A regnare è il completo equilibrio: l'ultima vittoria della Lazio in campionato risale al 2017 4-3 all'Olimpico, da quel giorno altri 8 precedenti con tre vittorie a testa e tre pareggi. Dalla sua la compagine di Inzaghi la vittoria della Coppa Italia scippata proprio ai bergamaschi nel 2018.

