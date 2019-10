Lazio - Atalanta, Dea indigesta a Inzaghi in campionato: i numeri

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ritrova l'Atalanta e il pensiero vola alla finale di Coppa Italia vinta dai biancocelesti per 2-0. Un successo che ha permesso ai capitolini di alzare al cielo la settima coppa nazionale e di volare in Europa League. I bergamaschi, però, negli ultimi due anni sono stati un cliente più che scomodo per i biancoceleste. Due stagioni fa, con un finale di stagione importante, hanno scippato il quarto posto al fotofinish. Poco male perché nel 2017 quel piazzamento non significava Champions League, ma comunque il mister biancoceleste non ha preso bene quel sorpasso. Nelle ultime due stagioni, poi, la sua Lazio non ha mai vinto contro Gomez e compagni. Come sottolinea un articolo dell'edizione odierna de Il Messaggero, le ultime quattro sfide hanno fatto segnare due pareggi e altrettanti successi orobici. Nel 2017/18 doppia sfida da X con il 3-3 dell'Atleti Azzurri d'Italia e l'1-1 all'Olimpico. Nello scorso campionato, invece, i lombardi si sono imposti di misura in casa grazie alla rete di Zapata e poi si sono ripetuti all'ombra del Colosseo con un secco 3-1. Il successo di Coppa Italia ha cambiato le cose, ma Inzaghi vuole tornare a vincere anche in campionato contro l'Atalanta. Un po' come è avventuto nel 2015/16 quando la sua squadra porto a casa sei punti tra andata e ritorno (3-4 in trasferta e 2-1 in casa, ndr). I bergamaschi sono un cliente scomodo, ma per andare in Champions bisogna vincere soprattutto queste sfide.

