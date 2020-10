Lazio - Atalanta, le pagelle dei quotidiani: malissimo gli esterni, si salva solo Caicedo

Una brutta batosta quella subìta ieri sera all'Olimpico dalla Lazio. Gli uomini di Inzaghi escono con un pesante 4-1 sul groppone inflitto da un'Atalanta in splendida forma. I biancocelesti hanno comunque creato tante occasioni da gol e, per alcuni tratti, hanno dimostrato di essere una squadra viva, ma non è bastato. Questi i voti assegnati ai capitolini dai principali quotidiani sportivi oggi.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 5,5; Patric 5, Acerbi 6, Radu 5 (dal 13' st Bastos 5,5); Lazzari 4 (dal 25' st D. Anderson 5), Milinkovic 5 (dal 25' st Akpa Akpro 5), Leiva 5 (dal 4' st Cataldi 6), Luis Alberto 5 (dal 25' st Escalante 5,5), Marusic 4; Caicedo 6,5, Immobile 5. All.: Inzaghi 5

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 5,5; Patric 4,5, Acerbi 6, Radu 4,5 (dal 13' st Bastos 5,5); Lazzari 4,5 (dal 25' st D. Anderson 5,5), Milinkovic 5 (dal 25' st Akpa Akpro 5), Leiva 5 (dal 4' st Cataldi 5,5), Luis Alberto 5 (dal 25' st Escalante 5), Marusic 4; Caicedo 6, Immobile 5. All.: Inzaghi 5,5

IL MESSAGGERO - Strakosha 5; Patric 5, Acerbi 5,5, Radu 5 (dal 13' st Bastos 5,5); Lazzari 5 (dal 25' st Djavan Anderson ng), Milinkovic 5,5 (dal 25' st Akpa Apro ng), Leiva 5 (dal 4' st Cataldi 5,5), Luis Alberto 5 (dal 25' st Escalante ng), Marusic 5; Caicedo 6,5, Immobile 5,5. All.: Inzaghi 5

IL GIORNO - Strakosha 5; Patric 5, Acerbi 5,5, Radu 5 (58' Bastos 5); Lazzari 5 (70' Escalante 5) , Milinkovic 5 (70' Anderson 5), Leiva 5 (49' Cataldi 5), Luis Alberto 5 (70' Akpa Akpro 5), Marusic 5.5; Caicedo 6, Immobile 5.5. All: Inzaghi 5.

LA STAMPA - Strakosha 5,5; Patric 4,5, Acerbi 6, Radu 4,5 (13' st Bastos 5,5); Lazzari 5 (25' st Anderson 6), Milinkovic-Savic 6 (25 st' Akpa Akpro 5,5), Lucas Leiva 5 (4' st Cataldi 5,5), Luis Alberto 5 (25' st Escalante 6), Marusic 5,5; Caicedo 6,5, Immobile 5. All.: Inzaghi 5

