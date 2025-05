Lazio, Baroni come Ballardini all'Olimpico: il dato negativo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un’ultima giornata che ha macchiato di fatto l’intera stagione. Il ko all’Olimpico contro un Lecce in dieci uomini per tutto il secondo tempo e la mancata qualificazione alle prossime coppe europee ha chiuso questa stagione nel peggior modo possibile. Nessuna inversione di marcia in casa dove la Lazio ha conquistato appena 11 punti da dicembre a maggio con una sola vittoria, quella sul Monza, in 13 gare disputate.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero Baroni ha eguagliato lo score di Ballardini tra settembre 2009 e febbraio 2010. In questa stagione a peggiorare il dato si aggiunge anche il problema dei gol subiti con la porta mai rimasta inviolata. Basti pensare che tra le prime 100 squadre europee solo la Lazio e le retrocesse Saint-Etienne e Kiel hanno fatto registrare 0 clean sheet interni nell’ultimo semestre.

Di fatto lo 0-6 subito per mano dell’Inter è stato uno spartiacque: da quella gara in po 34 punti in 23 sfide con una media da 10° posto. A questo si aggiungono gli approcci sbagliati ai match che hanno fatto incassare alla Lazio una valanga di gol: 26 reti subite nel primi 10 minuti, record negativo dell’era Lotito.

Ci sono però anche dati positivi e che dimostrano come la Lazio di fatto non molli mai: 25 gol dai cambi, 29 nell’ultimo quarto d’ora di gioco.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.