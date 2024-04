Lazio, battibecco Guendouzi - Tudor in allenamento: ma ora c'è il Genoa

TUTTOmercatoWEB.com

RASSSEGNA STAMPA - Non solo Luis Alberto: ecco anche il 'caso Guendouzi'. Lo spagnolo, con il suo annuncio dell'addio, ha dato solo il via a una serie di problemi in casa Lazio. L'ultimo, ma non per importanza, riguarda proprio il francese. Come scrive Il Messaggero, che conferma la versione riportata ieri, l'ex Marsiglia avrebbe avuto un battibecco con Tudor nell'ultimo allenamento pre-Salernitana.

Non solo il fastidio al polpaccio, quindi. C'è decisamente di più. La società da subito aveva chiesto al tecnico di puntare sul centrocampista, uno dei migliori di questa terribile stagione e per cui sono stati investiti ben 18 milioni di euro. Il croato, però, l'ha già escluso due volte dai titolari: l'armonia tra i due, in sostanza, è durata un mese, con Guendouzi che ha reagito duramente a un richiamo subìto durante le prove tattiche.

Adesso l'unica cosa che conta però è la Lazio e chiudere al meglio la stagione: alla prossima giornata c'è il Genoa, che porterà poi alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve. Come per Luis Alberto, vale anche per il francese. Ieri gli indisponibili (e quindi anche Guendouzi) hanno svolto solamente un lavoro differenziato.