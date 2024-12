Lazio, Bigotto consiglia Baroni: "Non si scelga la formazione per..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il 6 a 0 rifilato dall'Inter nell'ultimo turno di campionato è stato un duro colpo per la Lazio che ora è chiamata a ripartire dalla sfida col Lecce. Una sconfitta importante che dovrà essere elaborata dai biancocelesti e, in un'intervista concessa al Corriere della Sera, ne ha parlato lo psicologo dello sport Francesco Bigotto. "La Lazio aveva cominciato bene, la partita è girata sugli episodi. Uno staff come quello biancoceleste riuscirà a dare il peso giusto agli eventi", ha affermato l'esperto. Poi, proseguendo il discorso ha aggiunto: "Non si scelga la formazione per Lecce pensando all'Inter, la mente deve sempre andare alla prossima partita e non all'ultima".

