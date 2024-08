Lazio, buone notizie per Tavares: quando torna a disposizione

RASSEGNA STAMPA - Buone notizie in casa Lazio. Nuno Tavares verso il rientro in campo. Dopo il problema muscolare accusato ad Auronzo nel match contro il Trapani, il nuovo acquisto sarà di nuovo a disposizione di Baroni all'inizio della prossima settimana e sarà presente nella doppia amichevole che vedrà impegnati i biancocelesti prima in in Inghilterra contro il Southampton (7 agosto) e poi in Spagna contro il Cadice (10 agosto). Lo riporta il Corriere dello Sport. L'imperativo è quello di procedere con cautela per evitare ricadute. Il terzino portoghese verrà inserito gradualmente con l'obiettivo di arrivare al meglio della condizione fisica per la prima giornata con il Venezia.