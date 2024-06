Lazio, caccia ai talenti spagnoli: Muñoz e Obrador come Patric e Gila

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Due nuovi talenti per la Lazio. Si continua sulla linea spagnola, dopo Patric nel 2015 e Gila nel 2022. Lotito e Fabiani hanno messo gli occhi su Rafa Obrador e Cristo Muñoz, rispettivamente del Real Madrid e del Barcellona. L'obiettivo è sempre lo stesso: ringiovanire la rosa abbassando l'età media, come scrive Il Corriere dello Sport.

Obrador è un terzino sinistro, classe 2004. Si tratterebbe di un rinforzo per il futuro: nell'ultima stagione ha giocato 34 partite in terza serie spagnola, di cui 25 da titolare. I Blancos l'hanno prelevato nel 2020 dal Maiorca, con cui ha fatto l'esordio in Liga a soli 16 anni. La Lazio pensa ad affondare il colpo: è stato ipotizzato un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ma alcuni siti riportano il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La situazione è da chiarire.

L'altro nome è quello di Cristo Muñoz, classe 2005. Potrebbe sbarcare in Italia a parametro zero, ma su di lui c'è anche il Lecce di Corvino e l'Almeria, club in cui è cresciuto. È un centrocampista offensivo, meno esperto di Obrador visto che ha giocato solo 5 gare (9 minuti complessivi) in terza serie spagnola e 6 in Youth League. Il club laziale lavora per portare a casa entrambi, che sarebbero da svezzare e da attendere con pazienza, ma che potrebbero portare anche fascino, curiosità ed grandi speranze.