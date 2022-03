Lazio, Caso: "La squadra non lotta. Sarri? Fossi in lui andrei via"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ex calciatore e allenatore della Lazio, Mimmo Caso ha parlato della sua squadra del cuore e del delicato momento che sta vivendo dopo la brutta sconfitta nel derby della Capitale. Il dirigente sportivo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha espresso con chiarezza il suo punto di vista: "Derby? Sono rimasto malissimo, non posso pensare che lo sport sia fatto di gente che non vuole lottare in campo, che non mette la cattiveria giusta anche se ha di fronte un avversario più forte. Sinceramente da laziale mi rode e non poco". Poi, soffermandosi su Sarri, ha spiegato: "Fossi in lui andrei via. Perché oggi un allenatore se è legittimato bene, altrimenti non credo che lui abbia bisogno di soldi o presentazioni considerato il suo curriculum".

